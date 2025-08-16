“No es algo definitivo el Programa Metropolitano”

Dentro de la consulta pública para el Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí, el proyecto que existe actualmente no es algo definitivo, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

El Programa Metropolitano abarcará siete municipios: Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Villa de Reyes y Zaragoza.

Torres Sánchez expuso que la administración, a través de la Secretaría de Desarrollo, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), tiene apertura de recibir todas las opiniones de la ciudadanía, colectivos ciclistas y urbanistas.

El funcionario estatal refirió que la metrópoli es de todos los habitantes de las siete municipalidades, y cada uno tiene necesidades diferentes desde el punto de vista de convivencia urbana, por lo tanto, son bienvenidas todas las iniciativas.

“A ver, es un proyecto lo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado para darle difusión. Es un proyecto de esa planeación y justamente el propósito, es convocar a todos los ciudadanos que puedan tener aportaciones y que enriquezcan esa planeación”, concluyó.