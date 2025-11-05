No habrá impunidad en balacera de Cd. Satélite

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que no habrá impunidad tras la balacera registrada la noche del lunes en Ciudad Satélite, en Villa de Pozos. El mandatario informó que las fuerzas estatales mantendrán el operativo hasta detener a los presuntos responsables del ataque contra una familia.

"La fiscalía es la que debe de dar a conocer mayores datos, todavía andan en operativo tras los que atentaron en contra de una familia y bueno, está en curso, no nos hemos despegado de la zona, en San Luis Potosí no hay impunidad", comento el mandatario estatal.

Vecinos del sector reportaron disparos y un posible enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil del Estado, lo que generó alarma y un despliegue policiaco en la zona. Gallardo Cardona descartó que el ataque estuviera dirigido a la base de la Guardia Civil en Ciudad Satélite, aclarando que no se trató de un desafío directo a la autoridad.

A su vez, la concejal presidenta de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, indicó que tanto la Guardia Civil Estatal como la policía municipal reforzaron la seguridad en el sector. Explicó que existe coordinación con los tres niveles de gobierno y se monitorean grupos de comunicación vecinal para actuar de manera inmediata ante cualquier incidente.

Aunque no detalló la posible presencia de delincuencia organizada en la zona, Rivera Acevedo aseguró que el seguimiento de la situación es constante para proteger a los habitantes y prevenir nuevos hechos violentos.