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Personas con discapacidad visual enfrentan procesos de contratación inaccesibles y prejuicios empresariales que consideran costoso emplearlas. Ismael Esqueda, activista potosino e integrante de la Red Nacional de Ciegos (Renac), señaló que ha enviado alrededor de 20 solicitudes de trabajo sin obtener respuesta o sin poder avanzar por exámenes que no están adaptados para personas ciegas.

Relató que en uno de esos procesos le impidieron continuar porque no podía realizar las pruebas de selección. También trabajó durante seis meses en una empresa que contrata a personas con discapacidad, pero su contrato terminó y no hubo presupuesto para renovarlo.

Esqueda cuestionó que las personas ciegas sean asociadas únicamente con actividades como cantar o dar masajes, cuando pueden desempeñar distintos trabajos, incluso puestos ejecutivos. Explicó que la tecnología permite utilizar computadoras y teléfonos, pero muchas empresas desconocen estas herramientas y consideran que necesitan asistencia permanente.

Las barreras también están presentes en la vida cotidiana. El activista señaló que pedir ayuda para orientarse, desplazarse o realizar acciones sencillas todavía genera incomodidad. Por ello, llamó a fomentar la empatía y preguntar a las personas con discapacidad qué apoyo necesitan, en lugar

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de asumirlo.

Sobre la accesibilidad, advirtió que las guías podotáctiles que comienzan a instalarse en el Centro Histórico son insuficientes y algunas son obstruidas por comerciantes que colocan puestos de tacos o ropa sobre ellas.

El vocero de la organización señaló que el desconocimiento sobre su función impide que cumplan su objetivo de facilitar el desplazamiento de personas ciegas.