Descubren a sujeto en baño de mujeres de Gogorrón

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Un hombre fue señalado por visitantes del balneario Gogorrón por presuntamente utilizar un teléfono celular para grabar a mujeres dentro del área de sanitarios, situación que provocó momentos de tensión la tarde del miércoles.

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, el hombre ingresó desde la mañana al área de campamento tras pagar el acceso para dos personas; sin embargo, durante su estancia no fue vista la persona que supuestamente lo acompañaba.

Fue horas más tarde cuando algunos visitantes detectaron una conducta sospechosa en las inmediaciones de los baños para mujeres y lo confrontaron al acusarlo de presuntamente utilizar un teléfono celular para observar o grabar a las usuarias.

Tras ser confrontado por los visitantes, el hombre habría sido golpeado por algunos de los presentes. Mientras se esperaba la llegada de elementos policiacos, quienes presuntamente ya se dirigían al balneario tras recibir el reporte, el señalado logró escapar.

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En videos del incidente difundidos en redes sociales se observa al hombre realizando ademanes con las manos como si intentara comunicarse mediante lenguaje de señas. No obstante, personas que participaron en la confrontación aseguraron que posteriormente respondió a los reclamos con gestos, por lo que lo acusaron de fingir una discapacidad auditiva.

Hasta el momento no se ha informado si el caso fue denunciado formalmente ante las autoridades ni si existe una investigación en curso sobre los hechos.