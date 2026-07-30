Celebra CSP que INE prohíba uso de "narcogobierno" y "narcopartido"

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y a ese partido retirar de redes sociales diversas publicaciones en las que calificaban a Morena como "narcogobierno" y "narcopartido".

Durante su conferencia matutina de este jueves, la Mandataria federal consideró que el órgano electoral está cumpliendo con su responsabilidad al intervenir cuando en la disputa política se recurre a información falsa o a señalamientos sin sustento.

"Qué bueno. El INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdad, de cualquier partido, no porque haya sido el fútbol. Un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político, y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión", expresó.

Sheinbaum sostuvo que la confrontación entre fuerzas políticas debe privilegiar las propuestas y evitar campañas basadas en descalificaciones o información sin sustento, al señalar que ese tipo de prácticas deterioran el debate público.

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La titular del Ejecutivo recordó que, pese a la determinación del INE, el PRI y su dirigente aún cuentan con la posibilidad de impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral.

"Todavía tienen ellos la posibilidad de ir al Tribunal, pero me parece bien que el INE esté cumpliendo con su función", afirmó.

El pronunciamiento de la Presidenta ocurre luego de que el miércoles la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad medidas cautelares para ordenar la eliminación de cinco publicaciones realizadas en la cuenta personal de Alejandro Moreno y otras cuatro difundidas desde la cuenta oficial del PRI.

La autoridad electoral consideró procedente la adopción de las medidas cautelares al estimar, de manera preliminar, que las publicaciones denunciadas podrían vulnerar la normativa electoral, por lo que ordenó su retiro mientras se resuelve el fondo del asunto.

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"Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora"

Sheinbaum Pardo aseguró que no hay ni habrá censura, tras presentarse los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, y rechazó que su gobierno haya censurado a medios de comunicación o periodistas como TV Azteca y Carmen Aristegui.

"Lo que se ha puesto a discusión es el tema de las multas, eso venía desde la Ley, pero está a consulta. ¿Y quién aplica las multas en todo caso? Eso está a consulta, está a debate", expresó.

"Desde el gobierno, de ninguna manera, jamás, cómo creen, vamos a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal. No lo vamos a hacer nunca, porque no creemos en ello, por convicción, pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía tenga derecho a la información, por eso se habla del derecho de las audiencias y es algo que no nos inventamos nosotros, es internacional", declaró.

En su conferencia mañanera de este jueves 30 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que nunca ha habido más libertad de expresión que ahora y lo puede asegurar.

Además, defendió sus conferencias diarias en el Salón Tesorería y expresó que cada quien es libre de verlas o no: "Que no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera".

"¿TV Azteca, cuándo la hemos censurado, o Aristegui cuándo la hemos censurado, o cualquier medio?", cuestionó.

En el marco de las consultas públicas de los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, la Mandataria federal acusó que en gobiernos pasados se hablaba a los dueños de los medios para dar de baja a periodistas incómodos, o para ofrecerles recursos y cambiar la línea editorial.

"Nunca se ha hecho eso ni es la pretensión con los lineamientos. Lo que está en los lineamientos, está en la ley, eso tiene que quedar muy claro. La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión participó en las discusiones para la aprobación de la ley, estuvieron de acuerdo", dijo.

"Ahora que salen los lineamientos, dicen que hay censura. Además, no se han publicado; se ha publicado para consulta pública, todavía se pueden modificar si hay alguna discusión, pero ya salieron todos es decir que hay censura y que pretendemos censurar.

"Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar", agregó al lanzarse contra el contenido de TV Azteca porque "dedica todas sus 24 horas a hablar mal del gobierno".

También defendió que en sus mañaneras haya secciones como "Detector de Mentiras" para dar la versión gubernamental: "Porque si no existiera la mañanera, entonces no tendríamos derecho de réplica".

"Tenemos la mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos, pero no hay censura ni habrá censura porque es nuestra convicción", insistió la titular del Ejecutivo federal.

Recalcó que los lineamientos están a discusión y ni siquiera se han aprobado.