logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No hubo despidos en el PJE, aseguran

Bajas fueron por vencimiento de contratos temporales

Por Ana Paula Vázquez

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
No hubo despidos en el PJE, aseguran

La reciente salida de 49 trabajadores del Poder Judicial del Estado no se trató de despidos, sino de la no renovación de contratos temporales por ajustes presupuestales, afirmó la presidenta del Supremo Tribunal, Lourdes Anahí Zarazúa.

"Este no fue un despido; el contrato feneció y ya no se renovó", explicó, y aseguró que la decisión no afectará la operación de los juzgados ni la atención a

la ciudadanía.

El cambio se da en medio de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que exige recursos adicionales y planificación. Para que los juzgados sigan funcionando sin interrupciones, el Tribunal planea redistribuir al personal disponible para cubrir las vacantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La funcionaria señaló que, aunque la operación general de las salas es positiva, todavía hay faltantes en puestos como secretarios de acuerdos, secretarios de protestas y actuarios. Por ello, se lanzará una convocatoria para cubrir alrededor de 30 puestos, dependiendo del número de inscritos y sus resultados en la evaluación.

La infraestructura también requiere atención. En Ciudad Valles y otras zonas de la Huasteca, algunas instalaciones necesitan mejoras urgentes. Por ahora, dijo, no se planea construir una nueva ciudad judicial; en su lugar, se buscará optimizar los espacios existentes y hacer inversiones más eficientes, evitando traslados innecesarios.

Finalmente, indicó que, con estos ajustes el Tribunal asegura que la impartición de justicia seguirá su curso sin afectar a los ciudadanos, y que los movimientos de personal responden a razones administrativas y financieras, no a despidos masivos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Luna de Nieve 2026: Un espectáculo astronómico imperdible
    Luna de Nieve 2026: Un espectáculo astronómico imperdible

    Luna de Nieve 2026: Un espectáculo astronómico imperdible

    SLP

    El Universal

    Descubre cómo las culturas han interpretado la Luna de Nieve a lo largo de la historia

    Broncos vence a Bills y avanza a la final de la AFC
    Broncos vence a Bills y avanza a la final de la AFC

    Broncos vence a Bills y avanza a la final de la AFC

    SLP

    EFE

    Denver ganó 33-30 en tiempo extra con gol de campo de Wil Lutz tras un duelo cerrado ante Buffalo.

    Real Madrid abucheado por sus hinchas en La Liga española
    Real Madrid abucheado por sus hinchas en La Liga española

    Real Madrid abucheado por sus hinchas en La Liga española

    SLP

    AP

    Los seguidores del Real Madrid expresan su descontento antes de la victoria con Mbappé anotando de penal.

    Muere líder afiliado a Al Qaeda en ataque de Estados Unidos en Siria
    Muere líder afiliado a Al Qaeda en ataque de Estados Unidos en Siria

    Muere líder afiliado a Al Qaeda en ataque de Estados Unidos en Siria

    SLP

    AP

    Estados Unidos intensifica sus ataques en Siria contra terroristas, resultando en la muerte de un líder afiliado a Al Qaeda.