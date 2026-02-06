Capacitan a dueños de negocios en seguridad

Autoridades, colonos y comerciantes tienen que colaborar para que mejore la estrategia de seguridad en el Centro Histórico, advirtió a la presidenta de la organización civil Nuestro Centro, Mónica Heredia.

Dijo que la organización realiza cursos de capacitación para todos los propietarios de negocios, con el fin de que tanto ellos como su personal se preparen en materia de prevención de seguridad.

Agregó que es muy importante que sepan cómo actuar y distinguir señales de alerta en el instante en que se presenten. Comentó que todo proceso de prevención se ha venido trabajando en el Consejo de Seguridad del Centro Histórico, donde se reconoce que los índices de seguridad y su mejora son obra de la participación de los propios habitantes y locatarios del Centro Histórico.

Aseguró que percibe una participación entusiasta, de que los habitantes y locatarios del Centro Histórico en cierta forma han llevado ventaja, porque han puesto el total del interés en mejorar las estrategias para hacer comunidad, conocer a los vecinos, unirse y sacar una ventaja en el proceso organizativo para prevenir delitos.

