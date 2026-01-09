No se han presentado incidencias médicas graves en albergues

En ninguna de las 435 pernoctas atendidas a lo largo de diciembre, se presentaron casos de incidencias médicas graves. Desde que inició el año, hay de 11 a 15 personas en situación de calle que acuden por las noches a descansar y consumir alimentos, pero tampoco hay incidencias por problemas de salud que requieran hospitalización, aseguró Alejandro Polanco Acosta, director de la Unidad Municipal de Protección Civil de la capital.

Por lo que se refiere al albergue de pernocta de la avenida Coronel Romero, que fue habilitado a partir del 1 de diciembre, al corte al 31 de ese mismo año 2025, la alcaldía lleva un acumulado de 435 pernoctas que incluyen alimentos proporcionados, lo cual representa un aproximado de 867, si se considera que se les da alimento cuando llegan al albergue y de igual forma cuando se retiran.

Agregó que se les da alimento cuando llegan al albergue y de igual forma antes de retirarse por la mañana, que corresponde al desayuno.

Precisó que a esas 435 pernoctas, se les ha revisado médicamente día con día, lo cual nos lleva a un número de igual forma 435 atenciones médicas, ninguna de gravedad y ninguna que se haya tenido que canalizar alguna institución médica.

De manera paralela a la atención en forma de alimentación y pernocta, protección civil proporciona servicios de cortes de pelo y a ese respecto ya hay 107 con esa atención hasta corte del 31 de diciembre.

Añadió que de manera adicional a los servicios ya tienen algunas historias de éxito y dos personas que realizaban visitas frecuentes, ya tienen trabajo y ya están de alguna forma encaminados a una reinserción social completa, "lo cual nos da mucho gusto".

El albergue estará habilitado hasta el 15 de febrero, pero si las temperaturas continúan bajas, la atención del albergue será ampliada el tiempo que sea necesario.