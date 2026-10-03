No tengo nada qué decir sobre el Senado: Gallardo

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"Yo no tengo nada que hablar de lo que pasa en el Senado", declaró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona al ser cuestionado sobre las recientes imputaciones emitidas en su contra por parte de la senadora panista Lili Téllez.

Recientemente la panista acusó que la congresista Ruth Miriam González Silva y el mandatario estatal potosino tiene vínculos con cárteles "muy peligrosos", señalamiento que provocó una discusión entre las dos legisladoras en el Senado de la República.

En breve respuesta ante la prensa local, el gobernador sentenció que no aborda el tema por tratarse de asuntos netamente relacionados con el Congreso de la Unión.

A pregunta expresa sobre si acompañará la denuncia anunciada por González Silva en contra de Lili Téllez, justificó que su trabajo se centra en San Luis Potosí como titular del Poder Ejecutivo.

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Durante el desencuentro con su homóloga, la senadora potosina y esposa de Gallardo Cardona, anunció que interpondría una denuncia penal por las declaraciones, pues consideró que pueden clasificarse como difamación.

No es la primera vez que Gallardo Cardona es acusado por políticos panistas con el mismo argumento, pues hace un año el otrora dirigente nacional blanquiazul Marko Cortés Mendoza, aseveró que el potosino tenía nexos con el narco.