Nuestro Centro ve mano blanda vs. ambulantaje

La organización civil Nuestro Centro criticó a los gobiernos estatal y de la capital, por permitir la excesiva venta en la vía pública, como ocurre en la Plaza de Armas, donde las autoridades de ambos Palacios permiten la operación de un tianguis instalado con el pretexto de una protesta social.

LEA TAMBIÉN Escala choque Cedillo vs Galindo: "no sabe qué pasa en la ciudad", reclama empresaria La empresaria también consideró que los dichos del alcalde enfrentan al comercio establecido

Mónica Heredia, titular de la presidencia de Nuestro Centro, advirtió que los dos niveles de gobierno toleren a los comerciantes informales en la Plaza de Armas por evitar sobresaltos políticos previos a las próximas elecciones, lo que no son formas de beneficiar a la población.

"Ellos quieren ganar otros cargos, pero no están dando piso parejo a los comerciantes que sí pagan impuestos, y de entrada están perjudicando a todo el comercio", señaló en referencia con los funcionarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mónica Heredia dijo que el descuido con el comercio informal es tal, que ha crecido de manera exponencial el número de "toreros" (los comerciantes que permanecen en el centro de manera ambulatoria) y la falta de vigilancia alcanza tal nivel que técnicamente toca a todos los niveles de gobierno, porque hay vendedores que han perforado fachadas de fincas históricas para fijar sus lonas, entonces ya infringieron las normas federales, tienen problemas con las estatales y la alcaldía les tolera permanecer ahí.

La entrevistada añadió que estos mismos comerciantes alcanzan a infringir normas de iluminación de la ciudad, porque al perforar las fincas para colgar sus lonas no permiten que el alumbrado público alcance la zona del piso y espacios de tránsito que pudieran evitar hechos de inseguridad.