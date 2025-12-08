logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

“Nueva reforma burocratizará el manejo del agua”

No hay en la nueva ley mecanismo para la solución de conflictos: Investigadora

Por Leonel Mora

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
“Nueva reforma burocratizará el manejo del agua”

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada ya por el Senado de la República, implica, entre otras deficiencias, riesgos de burocratización y la ausencia de mecanismos para resolver los conflictos que suelen generarse en las localidades por la gestión de las fuentes de agua disponibles.

Así lo consideró la profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Grupo Universitario del Agua, Violeta Mendezcarlo Silva.

Explicó que la eliminación de las cesiones de concesiones existentes, como se plantea en la reforma, “solamente centralizará estos procesos burocratizándolos, ya que no se habla de ningún procedimiento en donde se reevalúe la idoneidad de la naturaleza de los usos de la concesión, lo que contradice el mencionado principio in dubio pro-aqua (en caso de duda se resuelva en favor de la protección del derecho humano al agua y al saneamiento), establecido en la misma propuesta”.

Lamentó que, a pesar de que se busca fortalecer la gobernanza del agua, la reforma no establece MASC (Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias) para dirimir los conflictos que suelen darse en las localidades por la gestión de las fuentes de agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La académica señaló que, ahora, al derogarse la cesión de concesiones, cuando se realice una enajenación de un predio o cambio de propietario de un activo que incluya una concesión de agua, ésta volverá a manos de la autoridad del agua. Si el nuevo propietario desea seguir explotando el volumen de agua referido, deberá acudir de nueva cuenta a solicitar la concesión, aunque para estos casos habrá un procedimiento abreviado para entregar al solicitante la concesión sin variar el uso y los volúmenes ya establecidos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reprueba CO a los diputados federales de SLP
Reprueba CO a los diputados federales de SLP

Reprueba CO a los diputados federales de SLP

SLP

Redacción

Legisladores del estado no pasan del 6.5 en evaluación de Ciudadanos Observando

Minimiza Serrano que DH proceda contra ley de I.A.
Minimiza Serrano que DH proceda contra ley de I.A.

Minimiza Serrano que DH proceda contra ley de I.A.

SLP

Ana Paula Vázquez

Reitera el diputado que es necesario regular el uso de la nueva tecnología

Recomiendan verificar estado de luces navideñas
Recomiendan verificar estado de luces navideñas

Recomiendan verificar estado de luces navideñas

SLP

Leonel Mora

Se acumula agua negra en lateral de la ‘57
Se acumula agua negra en lateral de la ‘57

Se acumula agua negra en lateral de la ‘57

SLP

Samuel Moreno

El problema se ubica entre los ejes 108 y 110 de la transitada vialidad