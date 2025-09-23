Nuevo supermercado generará 130 empleos directos en Soledad

Este martes se inaugura la tienda comercial Walmart en la plaza Las Huastecas, que representa una inversión superior a los 180 millones de pesos por parte del corporativo en México. En su primera etapa, se generarán 130 empleos directos, lo que impactará de manera positiva en la economía local, informó el director de Desarrollo Económico de Soledad, Héctor Xavier Andrade Ovalle.

El funcionario explicó que esta tienda será la más moderna de la región, ya que contará con herramientas digitales que facilitarán la experiencia de compra, ofreciendo productos de calidad a mejores precios gracias a un sistema logístico innovador basado en una plataforma digital.

Destacó que este proyecto comercial es resultado de la inversión en infraestructura que el Ayuntamiento ha impulsado durante el primer año de administración.

Recordó que el inmueble donde se ubicará la tienda estuvo en el abandono durante años y hoy, se convertirá en un espacio que generará empleos y fortalecerá el crecimiento económico del municipio.

Añadió que la plaza también contará con establecimientos alternos, lo que la consolidará como un punto estratégico de desarrollo para Soledad.

Asimismo, subrayó que el municipio no solo ha llamado la atención de inversionistas, sino que ha facilitado los procesos para la obtención de permisos de construcción, uso de suelo, comercio y ecología, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, señaló que los 130 trabajadores contratados por Walmart contarán con todas las prestaciones de ley, además de las políticas internas de apoyo y beneficios que la empresa ofrece a su personal.