Nuevos magistrados toman sus salas

Los quince magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado tomaron posesión de sus respectivas salas para iniciar el procesamiento de los asuntos legales heredados más los que llegan a partir de ahora.

Según la reconfiguración, en algunos aspectos hay nuevas reglas, pero al mismo tiempo un rezago notorio producto de la ausencia de magistrados y la elección judicial.

Para el caso de adscripción de las magistradas de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la primera sala penal fue integrada por el Magistrado Rogelio Javier Salazar Zavala, la magistrada María Sara de la Luz Bernal Ramírez e y el magistrado Juan David Ramos Ruiz.

La Segunda Sala Penal, fue instalada con la magistrada Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, Arturo Morales Silva y Morales Monter.

En el caso de la Tercera Sala Civil está integrada por la magistrada Silvia Torres Sánchez, Jairo Hernández Garibay y Juana María Alfaro Reyna.

En el caso particular de la Cuarta Sala Civil, la instalación corrió a cargo del magistrado Armando Rafael Oviedo Ábrego, María del Rocío Hernández Cruz y la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

A la Quinta Sala Mixta, van el magistrado Ángel Gonzalo Santiago Hernández, Mónica Kemp Zamudio y María América Onofre Díaz.

La primera parte del trabajo consiste en revisar los asuntos pendientes heredados del tribunal del sistema anterior, y procesar los asuntos pendientes, entre otros.