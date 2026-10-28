Reconocen a estudiantes de la UASLP por café huasteco

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Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) obtuvieron el primer lugar en la categoría PyME, de la XX Expo Nacional Emprendedora 2026, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).

Su proyecto es Café Alabel, que busca posicionar el café de la Huasteca potosina como un producto gourmet y contribuir al desarrollo de las comunidades productoras.

Karen Marlen Muñiz Martínez, Marcelo Rodríguez Concepción y Everardo Emmanuel Alemán Pérez, estudiantes de la Licenciatura en Administración, desarrollaron la iniciativa con la asesoría del maestro Alejandro Güereque Luviano, coordinador de Emprendimiento.

El proyecto surgió en el aula, como parte de la materia de Emprendimiento, y evolucionó durante casi dos años hasta competir con iniciativas de distintas instituciones de educación superior del país.

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Marcelo Rodríguez, originario de Tanquián de Escobedo, explicó que la idea nació de su vínculo familiar con la caficultura en la región Huasteca. A partir de esa experiencia, el equipo identificó una oportunidad para dar mayor proyección comercial al producto y generar beneficios para quienes participan en su cultivo.

Por su parte, Karen Muñiz señaló que uno de los objetivos es llevar el café huasteco a cafeterías, restaurantes, universidades y otros puntos de venta, más allá de su preparación tradicional. La propuesta también busca comunicar la historia y el trabajo que existen detrás de cada presentación.

Compromiso social, uno de los ejes de Café Alabel

De acuerdo con Marcelo Rodríguez, el equipo destina entre cinco y 10 por ciento de sus ingresos anuales a un grupo de agricultores de la Huasteca potosina. Además, ha participado en acciones solidarias, como la entrega de alimentos a personas que lo necesitan.

"Cada vez que ustedes compran una bolsa de Café Alabel, están aportando de un cinco a un 10 por ciento al final del año fiscal de nosotros", explicó.

Sobre el triunfo nacional, Karen Muñiz consideró que la solidez del plan de negocios, la presentación del proyecto y la imagen del estand fueron factores importantes para destacar ante el jurado. La estudiante añadió que el equipo busca continuar innovando y ampliar sus canales de comercialización.

Güereque Luviano destacó la constancia de los jóvenes y el trabajo de acompañamiento académico que recibieron para perfeccionar su presentación, el modelo de negocio y los aspectos administrativos. También participaron docentes que aportaron conocimientos en costos y mercadotecnia.

Actualmente, Café Alabel comercializa presentaciones de 250 gramos y realiza envíos a distintos puntos del país, entre ellos Ciudad de México y Monterrey. El equipo busca ampliar su presencia comercial y desarrollar una plataforma digital para facilitar los pedidos.