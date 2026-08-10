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Video | Aguas negras inundan calle de Rancho Pavón

Vecinos de la calle del Volcán aseguran que han reportado el problema, pero la fuga ya tiene meses

Por Redacción

Agosto 10, 2026 08:46 a.m.
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Video | Aguas negras inundan calle de Rancho Pavón
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      Una fuga de aguas negras mantiene inundada desde hace varios meses una parte de la calle del Volcán, en la colonia Rancho Pavón, donde vecinos aseguran que el problema ya fue reportado sin que hasta el momento haya una solución.

      El encharcamiento se localiza entre las calles de La Pradera y De las Granjas y, de acuerdo con los habitantes, el agua permanece acumulada sobre prácticamente todo un tramo de la vialidad, lo que dificulta el paso de peatones y vehículos.

      Los vecinos señalaron que ya realizaron los reportes correspondientes por los medios oficiales para solicitar la atención de la fuga; sin embargo, aseguran que los trabajos no se han realizado y el problema persiste.

      Ante esta situación, solicitaron a Interapas que atienda el reporte y realice lo necesario para solucionar la fuga y evitar que las aguas residuales continúen acumulándose en la calle.

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      La imagen proporcionada por los habitantes muestra una extensa acumulación de agua sobre la vialidad, frente a los domicilios de la zona.

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