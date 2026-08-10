Volver a buscar a Octavio Pedroza, recomienda Guajardo
El exsenador dio por concluido su ciclo político y abandonó al PAN
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Aunque el expanista Octavio Pedroza Gaitán anunció su retiro de la política y de su militancia en el PAN después de 33 años, el diputado Rubén Guajardo Barrera dejó abierta la posibilidad de que el partido vuelva a buscarlo, incluso si ya no participa en una boleta electoral.
Guajardo consideró que Pedroza sigue siendo un "activo político" para San Luis Potosí, independientemente del partido, y sostuvo que todavía puede aportar a la vida pública por su trayectoria como alcalde, diputado federal y senador.
"Creo que él tiene mucho que aportar sobre su experiencia y sobre el andamiaje que tiene como un buen político de San Luis Potosí", afirmó.
Guajardo señaló que, aunque Pedroza ya decidió retirarse, "nunca se cierra la puerta de la participación" política, por lo que planteó que más adelante podría existir una invitación para que vuelva a participar, aunque no necesariamente como candidato.
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Pedroza Gaitán anuncia su retiro de la política
Tras 33 años de militancia en el PAN, el exsenador y exalcalde de San Luis Potosí informó que cerró su ciclo en la actividad política
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