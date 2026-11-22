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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que las obras del Eje 140 y la salida a Guadalajara continúan detenidas por la falta de liberación de los procedimientos de licitación por parte de la Contraloría General del Estado, situación que, afirmó, retrasa proyectos que considera urgentes, particularmente para la Zona Industrial.

Acciones de la autoridad

Galindo cuestionó que la dependencia estatal no haya informado formalmente cuáles son las observaciones o documentos que supuestamente faltan para liberar los procedimientos, luego de que el contralor atribuyera los retrasos a deficiencias en la integración de los expedientes. Aseguró que el Ayuntamiento no ha recibido ningún oficio con señalamientos específicos, por lo que pidió que las observaciones se entreguen por escrito, incluso si implican sanciones.

Explicó que el sistema de revisión obliga a reiniciar los procedimientos cuando no se atienden las observaciones, lo que ha provocado que algunos trámites comiencen nuevamente hasta en tres ocasiones. Como ejemplo mencionó la obra del puente elevado Jacobo Payán y sostuvo que anteriormente estos procesos podían resolverse en aproximadamente cinco días, mientras que ahora se han prolongado sin que el municipio conozca con claridad qué debe corregir.

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¿Qué declaró el alcalde sobre los tiempos y acciones?

El edil advirtió que, incluso si este mismo día se liberara el Eje 140, el Ayuntamiento necesitaría alrededor de 45 días para completar el proceso de licitación y emitir el fallo para iniciar los trabajos.

Indicó que representantes de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Canacintra, Coparmex e Industriales Potosinos ya conocen el problema y les solicitó intervenir ante las autoridades estatales para agilizar la liberación.

Mientras tanto, dijo el alcalde de la capital, el municipio realizará trabajos de bacheo en puntos como el Eje 128 y la avenida Comisión Federal de Electricidad, a petición de los propios empresarios.