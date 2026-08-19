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Obras en carretera a Rioverde aletargan tráfico de la vialidad

Por Flor Martínez

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Obras en carretera a Rioverde aletargan tráfico de la vialidad
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      Debido a los trabajos de reencarpetamiento en un tramo de la carretera a Rioverde, a la altura del acceso al fraccionamiento Privadas de la Hacienda, se generó congestionamiento vehicular y retrasos de hasta una hora para automovilistas que circulaban desde la entrada a Quintas de la Hacienda hacia el Periférico Oriente.

      De acuerdo con conductores que transitaron por la zona, las labores realizadas por el gobierno municipal provocaron tráfico tanto en los carriles centrales como en los laterales de esta vialidad.

      Señalaron que desde temprana hora maquinaria trabajó en el retiro y rompimiento del pavimento, mientras que posteriormente se realizaron labores de compactación y preparación para  lo que será el tendido de la nueva carpeta asfáltica.

      Aunque reconocieron que el tramo presenta un importante deterioro y requiere atención, consideraron que el horario en que se desarrollaron los trabajos no fue el más adecuado, debido al elevado flujo vehicular que se registra en la zona, particularmente de personas que se trasladan hacia sus centros laborales y de unidades de transporte público.

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      Los automovilistas señalaron que las obras ocasionaron importantes retrasos en sus recorridos y cuestionaron que nuevamente se presenten afectaciones a la circulación en este sector, luego de que hace aproximadamente dos meses concluyeran los trabajos del puente superior de la carretera a Rioverde y Periférico, una obra que ocasionó de igual manera embotellamientos en distintos horarios del día.

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