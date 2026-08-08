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Detienen a mujer por "huachicol fiscal" ligado a Ruffo

La investigación señala que la empresa Ingemar S.A. de C.V., con participación de Ruffo, fue usada para contrabandear combustible por ferrotanques.

Por El Universal

Agosto 08, 2026 02:33 p.m.
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Detienen a mujer por huachicol fiscal ligado a Ruffo
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      La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de Guadalupe "N", presuntamente involucrada en la red de huachicol fiscal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, actualmente preso.

      Detención y cargos contra Guadalupe Hernández

      Con ella, suman nueve personas detenidas por este caso que la FGR considera el más grande de contrabando de hidrocarburos, que provocó un daño al erario de más de 4 millones de pesos.

      Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron la orden de aprehensión contra la mujer en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La detenida fue puesta a disposición de la juez del caso.

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      Operaciones y participación en la empresa Ingemar

      Lo anterior, reportó este sábado la FGR, en seguimiento a las investigaciones que realiza para que el caso del contrabando de hidrocarburos por ferrotanques no quede impune.

      De acuerdo con la indagatoria, Guadalupe Hernández Hinojosa es identificada como apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., de la que es socio el exmandatario estatal, y que fue utilizada para contrabandear combustible por ferrotanques.

      Según los datos de prueba recabados por la FGR, la mujer habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburo significativamente inferiores a los realmente transportados.

      Asimismo, presuntamente participó en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluyendo la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos y la realización de gestiones ante autoridades aduaneras respecto de mercancías detectadas con irregularidades.

      Además, Hernández Hinojosa fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la empresa Ingemar, circunstancia que le habría permitido intervenir en la administración financiera de la empresa.

      La FGR considera que su participación presuntamente estuvo relacionada con actividades de representación corporativa, administración financiera y ejecución de actos jurídicos vinculados con la operación comercial de la empresa investigada, hechos que forman parte de las líneas de investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía General de la República.

      Los otros detenidos al momento por este caso son: Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén, José Merino Valdés Cuervo.

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