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Se registran dos accidentes simultáneos en carretera 57

Elementos de Guardia Nacional y Guardia Civil estatal tomaron conocimiento de los accidentes simultáneos.

Por Redacción

Agosto 08, 2026 02:28 p.m.
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Se registran dos accidentes simultáneos en carretera 57
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      Dos accidentes simultáneos se registraron este sábado en la carretera 57, a la altura del kilómetro 198 con dirección al distribuidor Benito Juárez, a la altura de Seminario

      El reporte se recibió cuando un automóvil VW pointer de color rojo impactó por alcance a un automóvil Chevrolet de color negro.

      El segundo accidente involucra a una camioneta Nissan de color rojo que impacta por alcance a una camioneta Ford cabina imedia de color rojo blanco.

      Elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil estatal tomaron conocimiento de los accidentes. 

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