Se registran dos accidentes simultáneos en carretera 57
Elementos de Guardia Nacional y Guardia Civil estatal tomaron conocimiento de los accidentes simultáneos.
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Dos accidentes simultáneos se registraron este sábado en la carretera 57, a la altura del kilómetro 198 con dirección al distribuidor Benito Juárez, a la altura de Seminario.
El reporte se recibió cuando un automóvil VW pointer de color rojo impactó por alcance a un automóvil Chevrolet de color negro.
El segundo accidente involucra a una camioneta Nissan de color rojo que impacta por alcance a una camioneta Ford cabina imedia de color rojo blanco.
Elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil estatal tomaron conocimiento de los accidentes.
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Redacción
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