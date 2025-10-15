logo pulso
Oficialismo ninguneó a los de Morena

Por Samuel Moreno

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Oficialismo ninguneó a los de Morena

El diputado Carlos Arreola Mallol, integrante del grupo parlamentario de Morena, aclaró que su bancada no fue convocada a la presentación de agenda legislativa que recientemente sostuvieron el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, pero subrayó que cada partido define su propia ruta legislativa.

El diputado señaló que Morena continuará trabajando en los ejes de la Cuarta Transformación, alineada con la agenda nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de consolidar en el ámbito local las reformas impulsadas desde el gobierno federal. 

Dijo que el compromiso de su partido es mantener el vínculo con la ciudadanía y avanzar en las promesas hechas durante campaña.

Arreola Mallol precisó que, aunque no existe un conflicto abierto con otras fracciones, sí se ha marcado una diferencia clara en las prioridades legislativas, pues Morena mantiene una agenda enfocada en el proyecto de nación y en la transformación institucional del estado.

Respecto a una posible alianza electoral con el PVEM rumbo a 2027, Arreola Mallol sostuvo que la decisión corresponde a los órganos nacionales del partido y que, por ahora, el objetivo principal es fortalecer la presencia de Morena en el territorio potosino. Consideró que el Verde, al ser el partido en el poder Ejecutivo Estatal, busca construir alianzas de gobernabilidad, mientras que Morena continuará consolidando su papel como segunda fuerza del Congreso potosino.

Enfatizó que el trabajo de su bancada se concentrará en impulsar reformas locales y constitucionales que reflejen los principios de la transformación, con miras a que San Luis Potosí cuente con un marco legal listo para un eventual gobierno emanado de Morena en el futuro.

