¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Invitan a la conferencia "Espanto supersticiones"

Por Jesús Vázquez

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
Invitan a la conferencia “Espanto supersticiones”

VILLA DE LA PAZ.- Fomento Cultural del Norte Potosino presentará la conferencia titulada “Espanto supersticiones” en arte y literatura, el próximo 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro El Pilar de Villa de la Paz, la entrada será gratuita.

La conferencia será dada por Enrique Franco Calvo, la entrada será completamente gratuita, pero esta conferencia es dirigida para mayores de 12 años de edad. 

Se abordarán temas con un enfoque literario, donde se hablará de temas referentes al Día de Muertos, cuentos de terror y ultratumba, así como algunas tradicionales leyendas como lo es la Llorona y prácticas esotéricas. 

Por otra parte, el martes 28 de octubre a las 6 de la tarde, se llevará a cabo la inauguración simultánea de dos exposiciones: Presencias y Pintura en San Luis Potosí, que exhibe gráficas, dibujos y óleos de algunos de los autores potosinos más destacados. 

Se podrán ver obras de Rosa Luz Marroquín, Teresa Caballero, Juan Blanco, Alejandro Nava, José Ángel Robles y James Reeve, entre otros. 

La segunda exposición será: Libros con imaginarios del más allá, que presenta libros del acervo de la Biblioteca León Felipe que, como se sabe, tiene una de las colecciones de libros antiguos más importante del estado. 

Destaca en esta exposición la exhibición de uno de los libros más famosos de la historia bibliográfica, se exhibirán libros de espantos, espiritismo y otros. 

Será sin duda una exposición inolvidable para todo público y posteriormente para visitarlas, en el Antiguo Hospital de La Paz, hoy Museo James Reeve y Biblioteca León Felipe, será libre. 

