Ofrecerán transporte gratis de Soledad a la Fenapo 2026
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El área de Turismo de Soledad confirmó que sí habrá apoyo de transporte gratuito desde la plaza principal de este municipio hasta las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y viceversa. Las unidades, proporcionadas por el gobierno estatal, tendrán capacidad para 50 pasajeros.
El servicio operará de 12:00 del día a las 11:00 de la noche, aproximadamente, y permitirá que miles de familias soledenses visiten la Fenapo sin costo del 7 al 30 de agosto. El titular de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que este es el cuarto año consecutivo en que el Gobierno del Estado brinda el apoyo, lo que representa un alivio económico importante para los hogares del municipio.
Las unidades de la SCT llegarán cada 40 minutos a la plaza principal y realizarán viajes continuos hacia el recinto ferial; el retorno iniciará a partir de las 15:00 horas. La medida busca garantizar que ninguna familia quede fuera de la máxima fiesta potosina y que los más pequeños disfruten de los atractivos.
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