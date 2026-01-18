logo pulso
"Olvidan" alcaldías proteger a infantes

La diputada Mireya Vancini insta a los municipios de San Luis Potosí a cumplir con la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños y Adolescentes.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
A más de un año de haber iniciado las actuales administraciones municipales, solo 21 de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí han instalado su Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIMPINNA), una omisión que limita la atención y prevención de violencias contra este sector. Ante ello, la diputada Mireya Vancini Villanueva presentó un punto de acuerdo para exhortar a los municipios rezagados a cumplir con esta obligación legal.

La legisladora pidió a las y los presidentes municipales no solo instalar el SIMPINNA, sino también designar a la persona titular de su Secretaría Ejecutiva y garantizar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su funcionamiento efectivo. La propuesta fue turnada a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado para su análisis.

Vancini Villanueva advirtió que la protección debe ser una prioridad en todas las políticas públicas. Recordó que la falta de estos sistemas municipales vulnera derechos fundamentales y reduce la capacidad institucional para prevenir, atender y erradicar las distintas formas de violencia, desigualdad y exclusión que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

