logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Operan las ladrilleras sin control

Reconoce Sonia Mendoza que estos negocios no acatan las clausuras de la autoridad

Por Samuel Moreno

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Operan las ladrilleras sin control

A pesar de las clausuras y operativos de inspección, la actividad de las ladrilleras continúa reactivándose en distintos puntos de la zona metropolitana, lo que mantiene vigente uno de los principales problemas de contaminación del aire en San Luis Potosí, situación que la autoridad ambiental reconoce como un reto de fondo aún no resuelto.

Reactivación de ladrilleras y retos para la autoridad ambiental

La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, señaló que estas acciones coercitivas han resultado insuficientes, ya que las personas dedicadas a esta actividad suelen evadir las clausuras y retomar operaciones en poco tiempo, incluso después de haber sido sancionadas o detenidas en casos de flagrancia.

Nueva norma ambiental para regular la actividad de ladrilleras

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante este escenario, la funcionaria informó que la dependencia estatal se encuentra en la fase final para publicar una nueva norma ambiental en materia de ladrilleras, la cual deriva del cumplimiento de una ejecutoria y fue construida con la participación de especialistas de la academia, así como de sectores comprometidos con la protección del medio ambiente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Presupuesto limita mejoras en planteles: diputado
    Presupuesto limita mejoras en planteles: diputado

    Presupuesto limita mejoras en planteles: diputado

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Crisógono Pérez López también dijo que hay tiempos del procedimiento administrativo que sigue la SEGE

    Sigue operativo para controlar incendio en Santo Domingo
    Sigue operativo para controlar incendio en Santo Domingo

    Sigue operativo para controlar incendio en Santo Domingo

    SLP

    Redacción

    La CEPC coordina las labores con la CONAFOR y brigadistas

    Alumnos y alumnas toman la Facultad de Ciencias
    Alumnos y alumnas toman la Facultad de Ciencias

    Alumnos y alumnas toman la Facultad de Ciencias

    SLP

    PULSO

    Exigen justicia por una excompañera, quien presuntamente fue atacada por un profesor

    Organizaciones presentan iniciativa para delitos sexuales
    Organizaciones presentan iniciativa para delitos sexuales

    Organizaciones presentan iniciativa para delitos sexuales

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Datos oficiales muestran aumento en violencia sexual en San Luis Potosí, motivando la reforma.