Operan las ladrilleras sin control

A pesar de las clausuras y operativos de inspección, la actividad de las ladrilleras continúa reactivándose en distintos puntos de la zona metropolitana, lo que mantiene vigente uno de los principales problemas de contaminación del aire en San Luis Potosí, situación que la autoridad ambiental reconoce como un reto de fondo aún no resuelto.

Reactivación de ladrilleras y retos para la autoridad ambiental

La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, señaló que estas acciones coercitivas han resultado insuficientes, ya que las personas dedicadas a esta actividad suelen evadir las clausuras y retomar operaciones en poco tiempo, incluso después de haber sido sancionadas o detenidas en casos de flagrancia.

Nueva norma ambiental para regular la actividad de ladrilleras

Ante este escenario, la funcionaria informó que la dependencia estatal se encuentra en la fase final para publicar una nueva norma ambiental en materia de ladrilleras, la cual deriva del cumplimiento de una ejecutoria y fue construida con la participación de especialistas de la academia, así como de sectores comprometidos con la protección del medio ambiente.