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Operativo "Chatarra" recibe hasta cinco llamadas semanales

Por Flor Martínez

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Operativo "Chatarra" recibe hasta cinco llamadas semanales
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      La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez, recibe alrededor de cinco reportes por semana de vehículos abandonados en la vía pública y ha localizado aproximadamente siete unidades entre los reportes y recorridos de vigilancia que realizan en las distintas colonias del municipio, por parte del operativo "Chatarra".

      Miguel Ángel Hernández Hernández, titular de la corporación vial, señaló que los recorridos se realizan diariamente y los reportes han disminuido debido a la continuidad del operativo, pues en muchos casos los propietarios atienden las indicaciones y retiran sus vehículos.

      Explicó que, una vez detectada una unidad aparentemente abandonada, no se procede de inmediato a su retiro. Primero se coloca una notificación al propietario para informarle que debe retirar el automóvil o ponerlo en condiciones que permitan su movilidad. Dependiendo de las condiciones del vehículo, se otorga un plazo de entre 24 y 72 horas para atender el llamado de la autoridad. En casos donde se trata de unidades que llevan mucho tiempo abandonadas, incluso sin llantas, se puede conceder un periodo mayor para que el propietario encuentre una alternativa para retirarlas.

      En ese sentido, indicó que los propietarios también tienen la opción de reubicar los vehículos por sus propios medios, debido a que contratar una grúa puede representar un gasto elevado.

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      En caso de que no se atienda la notificación, se aplica la sanción correspondiente y el vehículo puede ser retirado y trasladado a una pensión para su resguardo.

      Respecto a las multas por abandono de un vehículo en la vía pública, informó que pueden alcanzar hasta cinco UMAs, además de los gastos derivados del retiro y resguardo de la unidad.

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