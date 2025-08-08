Operativo “Escuela Segura” frustra robo en Soledad

Durante lo que va de la temporada vacacional de verano, únicamente se ha registrado un intento de robo en una escuela ubicada en la zona norte de Soledad de Graciano Sánchez, informó el director de la Guardia Civil Municipal (GCM), Víctor Aristarco Serna Piña.

Aunque no precisó el nombre de la institución, señaló que el hecho ocurrió en las inmediaciones de las colonias Santo Tomás y San José del Barro, donde tres individuos fueron detenidos antes de consumar el delito.

El titular de la corporación destacó que, gracias al operativo “Escuela Segura” se han obtenido buenos resultados, sin reportes de robos, actos vandálicos u otros incidentes relevantes en los planteles del municipio.

Indicó que los recorridos y supervisiones en escuelas de todos los niveles se realizan de forma permanente, en coordinación con el grupo “Panteras” y el dispositivo “BOMI” (Base de Operaciones Mixtas), integrado por la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal.

Además, resaltó la importancia del trabajo conjunto con padres y madres de familia, así como con vecinos de las escuelas, quienes mantienen comunicación constante con las autoridades para reportar cualquier situación sospechosa, como ocurrió en la reciente detención.

“Tenemos ya tres años con el dispositivo y hasta ahora vamos bien. Ya se logró detener a tres sujetos que intentaron ingresar a una escuela; actuamos de inmediato y se evitó el ingreso”, comentó

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a seguir colaborando y reportar cualquier anomalía que se observe en centros educativos, a fin de proteger las instalaciones educativas.