¡FELICES EN EL CAMPING!

DISFRUTARÁN DE UNA MAÑANA DE GOKARTS

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A

Niños y adolescentes que participan en el Camping del Club Campestre de San Luis disfrutarán esta mañana de la acción de los gokarts.

Este día, concluye el Camping con interesantes actividades fuera del Club, por lo que les esperan agradables sorpresas y experiencias por vivir a los campistas.

Ello, como parte de las actividades de clausura de lo que fueron mañanas de intensa diversión

Esta temporada de asueto, los niños y adolescentes participaron en una serie de actividades deportivas y recreativas.

Así, desarrollaron sus destrezas, talento y habilidades en el tenis, pádel, futbol y la natación.

En un entorno de alegría, juego y diversión, los campistas aprendieron y la pasaron de lo mejor.

Eso sí, el estupendo ambiente, con toda la actitud.

