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Operativo de seguridad, desde Día de Muertos hasta fiestas decembrinas

Se ampliarán horarios de acceso a panteones para distribuir afluencia

Por Rolando Morales

Octubre 09, 2026 12:07 p.m.
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Operativo de seguridad, desde Día de Muertos hasta fiestas decembrinas
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital extenderá el operativo de seguridad desde finales de octubre hasta principios de enero, con motivo de las celebraciones de Día de Muertos, Halloween y las fiestas decembrinas, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      El despliegue contempla una mayor presencia policial en plazas comerciales y distintos puntos de la ciudad conforme avance la temporada.

      El funcionario señaló que, tras concluir el operativo de Fiestas Patrias, la corporación ya prepara las acciones para atender las actividades de finales de octubre, entre ellas las festividades de San Judas Tadeo, las relacionadas con la Santa Muerte, Halloween y las visitas a los panteones por el Día de Muertos.

      Como parte de las primeras acciones, la SSPC trabajará en coordinación con la Dirección de Servicios Municipales para reforzar la vigilancia en todos los panteones de la capital, con el objetivo de brindar seguridad a las personas que acudan a visitar a sus difuntos. Villa Gutiérrez indicó que es probable que este año se amplíen los días y horarios de acceso, incluso durante la madrugada.

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      El secretario explicó que la posibilidad de extender las visitas al sábado y domingo responde a que el 1 y 2 de noviembre caerán al inicio de la semana, lo que permitiría distribuir la afluencia de visitantes en distintos horarios. La medida seguiría el esquema aplicado en años anteriores, aunque los detalles de la operación aún están por definirse.

      Además de la vigilancia por las festividades, Villa Gutiérrez advirtió que la corporación mantendrá recorridos en la vía pública para inhibir la realización de bailes sin autorización. Recordó que este tipo de eventos no están permitidos en calles y otros espacios públicos sin los permisos correspondientes, por lo que la Policía Municipal continuará con los operativos que realiza semana tras semana.

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