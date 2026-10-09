logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Maribel Guardia quería llamar a Julián con el nombre de Ariel López

La actriz esperaba un bebé en 1994 y deseaba llamarlo así, según el actor

Por El Universal

Octubre 09, 2026 11:48 a.m.
A
Maribel Guardia quería llamar a Julián con el nombre de Ariel López
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ariel López Padilla revela que, cuando Maribel Guardia estaba embarazada, deseaba que el bebé que estaba por nacer se llamara como él, sin embargo, a Joan Sebastian, esposo, en aquel entonces de la actriz, no le gustó la idea de que su hijo llevara el nombre de otro hombre.

      Amistad entre Ariel López Padilla y Maribel Guardia

      Una de las noticias que más dicha le ha causado a la actriz, como lo ha relatado infitas veces, fue enterarse de que estaba esperando a un bebé, fruto de su matrimonio con "el Poeta del pueblo".

      En esa época (1994), Joan promocionaba su álbum "Embustero", mientras que Maribel protagonizaba la telenovela "Prisionera de amor", en la cual compartía créditos con López Padilla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Y, si bien, sus personajes no eran pareja y no compartían muchas escenas, detrás de cámaras crearon una muy buena amistad, como confió el actor, en una entrevista con medios de comunicación, en la alfombra roja de un evento que condujo.

      "Ella y yo hicimos ´Prisionera de amor´y éramos muy buenos amigos´", contó.

      Deseo de Maribel Guardia sobre el nombre de su hijo

      A Maribel le gustaba mucho el nombre del actor, en eso estribaba únicamente su deseo por registrar como Ariel al hijo que esperaba; entre ellos no existía interés romántico de ningún tipo, ella tenía un matrimonio estable con Joan y él, a su vez, ya estaba casado con Mariana Levy.

      Sin embargo, a Joan Sebastian no le gustó la idea, por lo que lo impidió a toda costa y, ese bebé, terminó llamándose Julián, Julián Figueroa Fernández.

      "Se iba a llamar Ariel por mí, pero a Joan Sebastian no le gustó, sí se puso medio celoso, pregúntenselo un día (a Maribel) y ella me dijo 'ay... yo le quería poner Ariel a Julián´", detalló.

      También recordó que tuvo la oportunidad de conocer a Julián desde que era un bebé, a quien trató mientras crecía; ahora que ya no está, lo recuerda con nostalgia y con la idea de que era un hombre muy sensible y de gran corazón.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Maribel Guardia quería llamar a Julián con el nombre de Ariel López
      Maribel Guardia quería llamar a Julián con el nombre de Ariel López

      Maribel Guardia quería llamar a Julián con el nombre de Ariel López

      SLP

      El Universal

      La actriz esperaba un bebé en 1994 y deseaba llamarlo así, según el actor

      Natanael Cano pausa su carrera para atender su salud
      Natanael Cano pausa su carrera para atender su salud

      Natanael Cano pausa su carrera para atender su salud

      SLP

      El Universal

      Se espera información sobre reprogramación de fechas en próximos días.

      Travis Barker se somete a cirugía de mano programada
      Travis Barker se somete a cirugía de mano programada

      Travis Barker se somete a cirugía de mano programada

      SLP

      El Universal

      La cirugía busca prevenir daños mayores y asegurar la continuidad de su carrera.

      Netflix inicia documental sobre Marta y Mundial femenino 2027
      Netflix inicia documental sobre Marta y Mundial femenino 2027

      Netflix inicia documental sobre Marta y Mundial femenino 2027

      SLP

      EFE

      La producción incluirá testimonios inéditos y se enfocará en la preparación física y mental de Marta.