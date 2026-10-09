Maribel Guardia quería llamar a Julián con el nombre de Ariel López

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Ariel López Padilla revela que, cuando Maribel Guardia estaba embarazada, deseaba que el bebé que estaba por nacer se llamara como él, sin embargo, a Joan Sebastian, esposo, en aquel entonces de la actriz, no le gustó la idea de que su hijo llevara el nombre de otro hombre.

Amistad entre Ariel López Padilla y Maribel Guardia

Una de las noticias que más dicha le ha causado a la actriz, como lo ha relatado infitas veces, fue enterarse de que estaba esperando a un bebé, fruto de su matrimonio con "el Poeta del pueblo".

En esa época (1994), Joan promocionaba su álbum "Embustero", mientras que Maribel protagonizaba la telenovela "Prisionera de amor", en la cual compartía créditos con López Padilla.

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Y, si bien, sus personajes no eran pareja y no compartían muchas escenas, detrás de cámaras crearon una muy buena amistad, como confió el actor, en una entrevista con medios de comunicación, en la alfombra roja de un evento que condujo.

"Ella y yo hicimos ´Prisionera de amor´y éramos muy buenos amigos´", contó.

Deseo de Maribel Guardia sobre el nombre de su hijo

A Maribel le gustaba mucho el nombre del actor, en eso estribaba únicamente su deseo por registrar como Ariel al hijo que esperaba; entre ellos no existía interés romántico de ningún tipo, ella tenía un matrimonio estable con Joan y él, a su vez, ya estaba casado con Mariana Levy.

Sin embargo, a Joan Sebastian no le gustó la idea, por lo que lo impidió a toda costa y, ese bebé, terminó llamándose Julián, Julián Figueroa Fernández.

"Se iba a llamar Ariel por mí, pero a Joan Sebastian no le gustó, sí se puso medio celoso, pregúntenselo un día (a Maribel) y ella me dijo 'ay... yo le quería poner Ariel a Julián´", detalló.

También recordó que tuvo la oportunidad de conocer a Julián desde que era un bebé, a quien trató mientras crecía; ahora que ya no está, lo recuerda con nostalgia y con la idea de que era un hombre muy sensible y de gran corazón.