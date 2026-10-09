Trump y Netanyahu lanzan fuertes críticas por Nobel a Pillay

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La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", anunciaron en un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que "durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos".

"Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra", advirtió Rubio en un mensaje de video publicado en redes sociales.

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La nota indicó que "el Departamento del Tesoro está emitiendo un conjunto de licencias generales que autorizan ciertas transacciones que involucran a la CPI para proteger los intereses de Estados Unidos".

Rubio rechazó "el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional" y aseguró que "Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses".

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Pese a las sanciones, Rubio defendió que confiaba en "una solución diplomática".

Además, mostró la determinación de Estados Unidos de continuar su campaña para "desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados".

"Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI", y añadió "o la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI".

La Corte Penal Internacional es un organismo independiente con sede en La Haya, Países Bajos, fundado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra, del que forman parte 125 países, incluidos todos los de la UE y la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía.

Netanyahu acusa al Comité de haber "perdido su brújula moral"

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes al Comité del Nobel de haber "perdido su brújula moral" al conceder el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, que presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza.

"Ha otorgado su máximo galardón a una fanática que construyó su carrera inventando y propagando libelos de sangre contra el único Estado judío", señaló la oficina de Netanyahu en un mensaje en la red social X.

El mensaje vincula además el trabajo de Pillay con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que solicitó en 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Según la oficina del primer ministro, el "mayor logro" de Pillay fue "legitimar a un fiscal corrupto" que recurrió a sus "invenciones" contra Israel con la esperanza de librarse de una acusación de violación. Khan, acusado por empleadas de la CPI de conducta sexual inapropiada, ha negado las acusaciones.

"Pillay aportó las mentiras. Khan las convirtió en un arma. Y ahora los equivocados miembros del Comité del Nobel honran a la mujer que propagó esta demonización de los judíos y esta parodia de la justicia", concluyó.

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí también arremetió contra el galardón en X: "Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Navi Pillay no sería solo una aspirante. Sería la favorita".

Exteriores acusó a Pillay de desempeñar un papel en la "implacable demonización de Israel, con motivaciones políticas", y en la promoción de lo que denominó "genomentira", un juego de palabras entre genocidio y mentira.

"Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels seguramente estará aplaudiendo desde el infierno", dijo.

Pillay, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, esa comisión concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

Israel ha rechazado de forma reiterada esas acusaciones y las de las ONG internacionales e israelíes que han llegado a la misma conclusión.

La ofensiva israelí contra Gaza, que entra en su cuarto año, ha causado más de 74.254 muertos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, que contabiliza 1.471 desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 11 de octubre de 2025.