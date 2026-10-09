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ONU y varios países rechazan sanciones de EU a la CPI

Alemania, Francia y Reino Unido expresan su desacuerdo con las medidas

Por EFE

Octubre 09, 2026 11:04 a.m.
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Volker Türk / Archivo

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      El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, consideró "inaceptables" las sanciones institucionales anunciadas este viernes por el Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió que se adopten medidas para proteger a ese tribunal.

      "Las sanciones, últimas de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por la labor que realizan cada día para promover la rendición de cuentas por las violaciones más graves de los derechos humanos, son inaceptables", subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

      Türk señaló que no debe permitirse que estas medidas tengan efectos disuasorios para el trabajo de la CPI, por lo que instó a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma -con el que se creó el tribunal- a adoptar "medidas urgentes" para defender su labor esencial y garantizar su funcionamiento.

      "Tienen una obligación especial de proteger la institución que han creado", agregó el alto comisionado austríaco, quien recordó que en 2025 ya hubo sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, mientras que Rusia llegó a condenar 'in absentia' a jueces del tribunal y a su entonces fiscal general.

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      El alto comisionado pidió la retirada de esas sanciones y reforzar el papel de la CPI en un momento de impunidad en los conflictos y crisis globales.

      "Debemos invertir más en garantizar la justicia y la rendición de cuentas, en lugar de castigar a quienes documentan, investigan y persiguen judicialmente las violaciones graves", afirmó.

      Aunque las sanciones coinciden con el anuncio este viernes del Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, que ejerció como juez de la CPI entre 2003 y 2008, fuentes diplomáticas en La Haya aseguraron a EFE que Estados Unidos tenía ya previsto con anterioridad anunciar sanciones contra la Corte como "institución".

      Alemania, Francia, Reino Unido y otros cinco países manifestaron este viernes su rechazo a las sanciones anunciadas hoy por EE.UU. contra la Corte Penal Internacional (CPI), en el día en que el premio Nobel de la Paz fue otorgado a su exjueza Navi Pillay.

      "Como países comprometidos a respaldar la CPI, lamentamos y expresamos nuestro profundo desacuerdo ante el anuncio de sanciones", afirmó un comunicado emitido por Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido.

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