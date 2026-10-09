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Nacional

Nueva riña en penal de Mazatlán; hay dos internos muertos

Elementos estatales, municipales y federales intervinieron para controlar la violencia en el reclusorio.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 10:29 a.m.
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Nueva riña en penal de Mazatlán; hay dos internos muertos
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      En nuevos hechos de violencia en el interior del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, se registraron dos nuevos asesinatos de internos, reportó la Secretaría de Seguridad del Estado, sin dar mayores detalles de los hechos.

      Riña con armas blancas en penal Castillo Mazatlán

      Una riña en uno de los módulos activó nuevamente las alertas, en las que se desplegaron grupos mixtos de elementos estatales, municipales y fuerzas federales que acudieron al reclusorio para controlar la situación.

      Lo que se conoce es que en la riña, con armas blancas, participaron varios internos de este reclusorio, en donde el jueves pasado perdieron la vida nueve internos y un menor de edad que estaba de visita.

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      Suspensión de visitas y reacción de familiares

      Ante estos nuevos hechos de violencia en el penal del Castillo, en Mazatlán, las autoridades de seguridad mantienen suspendidas las visitas, por lo que los familiares de los internos impugnan las decisiones.

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