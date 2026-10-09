logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años

La celebración se adelantará al 10 de octubre en el Estadio Banorte

Por El Universal

Octubre 09, 2026 11:50 a.m.
A
América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El América presentó un jersey conmemorativo por sus 110 años de historia, que los cumplirá el próximo lunes 12 de octubre.

      Celebración y estreno del jersey

      De cara a la celebración, que se adelantará al sábado 10 durante el partido contra el Monterrey en el Estadio Banorte, las Águilas revelaron su nueva camiseta.

      La playera está inspirada en los años 70 y será estrenada en el Coloso de Santa Úrsula, donde mañana el equipo de Guillermo Almada medirá fuerzas con los Rayados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Diseño y significado histórico

      Como parte de la fiesta que tiene preparada la directiva azulcrema, este jersey fue lanzado para darle una alegría a sus aficionados.

      La playera combina los colores crema y azul y un diseño que recuerda a la época dorada que vivieron los de Coapa hace 50 años.

      En la década de los 70, el América conquistó dos títulos de Liga, uno de Copa, un Campeón de Campeones, un Campeón de Campeones de la Concacaf y una Copa Interamericana.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años
      América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años

      América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años

      SLP

      El Universal

      La celebración se adelantará al 10 de octubre en el Estadio Banorte

      Liga MX retoma su actividad con dos partidos este viernes
      Liga MX retoma su actividad con dos partidos este viernes

      Liga MX retoma su actividad con dos partidos este viernes

      SLP

      El Universal

      Toluca busca mantener el superliderato mientras León y Puebla luchan por entrar a la Liguilla.

      Potosino logra oro paralímpico
      Potosino logra oro paralímpico

      Potosino logra oro paralímpico

      SLP

      Romario Ventura

      Gabriel Cortínez rompe su marca personal en los 200 m planos

      Messi se despide y agradece a Argentina
      Messi se despide y agradece a Argentina

      Messi se despide y agradece a Argentina

      SLP

      EFE