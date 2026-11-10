Otra vez, Tanquián no tiene propuesta de tarifas de agua

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El incremento de 10.33% a las tarifas domésticas de agua solicitado por el organismo operador de Matehuala será uno de los planteamientos que deberá revisar el Congreso del Estado de San Luis Potosí antes de definir los cobros para 2027.

En contraste, seis organismos no propusieron aumentos, informó Nancy Jeanine García, diputada de Morena y presidenta de la Comisión del Agua. La legisladora indicó que, al cierre del plazo para recibir las iniciativas, 19 de los 20 organismos operadores habían cumplido con la entrega. La única excepción fue Tanquián que por segundo año consecutivo omitió presentar su propuesta de cuotas y tarifas.

Explicó que de acuerdo con la legislación, la falta de una iniciativa obliga a mantener los cobros del ejercicio anterior, sin aplicar siquiera el ajuste inflacionario de 5.14%. En cambio, los organismos que sí entregaron sus propuestas, aunque conservaron las mismas tarifas de 2026, podrían recibir esa actualización.