Pagaría Sefin las pifias del Congreso

En 2026 el Poder Legislativo no tiene presupuestado un monto para las consultas públicas que debe realizar sobre diferentes legislaciones, pero Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), asumió que desde el Gobierno del Estado se apoyará el financiamiento de dichos ejercicios.

Apoyo financiero de la Secretaría de Finanzas para consultas

En la actualidad el Congreso del Estado continúa en proceso de evaluar la cotización para tales ejercicios con la comunidad indígena y entre personas con alguna discapacidad, pero ya el año pasado erogó entre 8 y 9 millones de pesos para realizarlas.

Estado actual del presupuesto y solicitudes del Congreso

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La funcionaria estatal refirió que hasta el momento, el Congreso del Estado no se ha acercado a la Sefin con el objetivo de solicitar una ampliación presupuestaria para atender dichas consultas ciudadanas.

En entrevista, García Vidal consideró que no han existido acercamientos, porque actualmente nos encontramos en el tercer mes del año y la calendarización está distribuida a 12 meses.