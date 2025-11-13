“Palmira Flores volvió protesta en mercadito”

El recién nombrado director de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Julio Hernández Miguel, descalificó la manifestación que mantiene un grupo de integrantes de comunidades originarias frente a Palacio Municipal, entre ellas la exdirectora de la dependencia, Palmira Flores García, a quienes acusó de haber convertido el plantón en un espacio de comercio y no en una protesta legítima.

Hernández Miguel, quien resultó electo como titular de la Unidad tras un proceso validado por el Tribunal Electoral y el Ceepac, aseguró que su elección fue “legal y transparente”, con la participación de las autoridades competentes y representantes de las distintas comunidades indígenas del municipio. “Ya no es una manifestación, es prácticamente un mercadito; los invitamos a que se acerquen, aquí las puertas están abiertas para trabajar en conjunto”, señaló.

El funcionario, afirmó que su administración buscará la “unidad y transparencia” entre los pueblos originarios, dejando atrás las divisiones internas. Subrayó que su proyecto prioriza el trabajo coordinado para gestionar apoyos y programas que beneficien por igual a todas las comunidades indígenas que radican en la capital potosina.

Durante la presentación oficial del nuevo equipo de la Unidad, diversos representantes de comunidades y colaboradores respaldaron a Hernández Miguel y rechazaron los reclamos de Palmira Flores.

Marisol González Montalvo afirmó que la manifestación “no tiene fundamento legal” y acusó a la exfuncionaria de haber favorecido únicamente a su propia comunidad durante su gestión.

A su vez, otros integrantes del nuevo cuerpo directivo invitaron a Flores y a los inconformes a sumarse al trabajo institucional, mientras que María Guadalupe González, de la comunidad mazahua, llamó a la exdirectora a “buscar humildad” y dejar de promover divisiones.

“Esta oficina es el espacio legítimo para atender las necesidades de los pueblos indígenas, no las calles ni los mercados improvisados”, enfatizó Hernández Miguel al concluir el encuentro, en el que reiteró su disposición al diálogo, pero con respeto a la legalidad y a las instituciones municipales.