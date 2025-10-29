logo pulso
Par de hampones arruinan portón de una privada

Vecinos afectados demandan una vigilancia policiaca efectiva

Por Alejandro Ramírez

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Par de hampones arruinan portón de una privada

Un par de presuntos delincuentes destrozaron el mecanismo electro-hidraúlico del portón de ingreso vehicular de la Privada del Clavel, en Dalias segunda sección, la madrugada de este martes.

En videograbaciones de las cámaras de seguridad, se aprecia cómo los dos individuos forzan una de las alas de la puerta, dañando el mecanismo de apertura que funciona a control remoto. Caminan por el acceso de la privada y dan vuelta hacia su derecha, pero en un momento determinado se frenan al escuchar ruido en unas de las casa y deciden salir.

Ambos son jóvenes, portaban en el momento de la incursión sudaderas, una gris y una negra, gorras y pantalones de mezclilla y tenis. Uno tiene barba, son delgados y de mediana estatura. 

En el conjunto integrado por trece casas se encontraban diferentes unidades vehiculares estacionadas y los individuos las observaron con atención.

Temen los habitantes de la privada que los hampones intenten regresar, una vez que han realizado lo que podría considerarse un recorrido de inspección, razón por la cual demandan a la autoridad municipal realizar recorridos de vigilancia.

Vecinos de la calle de apenas una cuadra de extensión, y la cual se ubica entre las calles Acanto y Capuchinas, han sido víctimas de robos en fecha relativamente reciente. De la calle se desapareció una camioneta Nissan y a la vuelta de la esquina, en Acanto, se llevaron una bicicleta de una casa a plena luz del día.  

Los afectados, estiman que la reparación del mecanismo de la puerta podría costarles miles de pesos y por ello mismo demandan una verdadera vigilancia policiaca.

