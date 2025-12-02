logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Para evitar burocracia en la CEPC, simplificarán trámites

La medida también pretende generar certeza a los empresarios de los diferentes giros productivos

Por Rubén Pacheco

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Para evitar burocracia en la CEPC, simplificarán trámites

Para agilizar y evitar gestiones engorrosas y burocráticas, se decidió iniciar un proceso de simplificación de trámites, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). 

"Es un beneficio. Se trata de evitar la burocracia. Ya el señor gobernador está homologando (...) eso va a venir a facilitar el trabajo. Va a venir a evitar cualquier tipo de especulaciones de alguna extorsión", declaró.

El coordinador estatal precisó que desde la semana pasada cualquier solicitud de opiniones técnicas y vistos buenos, estarán disponibles, a través de las redes sociales, con lo cual, no será necesario que los usuarios acudan personalmente a las oficinas.  Opinó que la medida también pretende generar certeza a los empresarios de los diferentes giros productivos, es decir, desde los grandes corporativos hasta las pequeñas tiendas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas
Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

SLP

Redacción

Zonas centro y altiplano resentirán los descensos más severos, con niebla en sierras y recomendaciones para prevenir riesgos

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos
Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

SLP

Samuel Moreno

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura
Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

SLP

Samuel Moreno

Minicipios no deben aplicar tal recurso para pago de aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos
Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

SLP

Rubén Pacheco

Sefin les propuso a alcaldías crear un fondo ahorro, pero 80% rechazó la idea