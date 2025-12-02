Para evitar burocracia en la CEPC, simplificarán trámites

Para agilizar y evitar gestiones engorrosas y burocráticas, se decidió iniciar un proceso de simplificación de trámites, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

"Es un beneficio. Se trata de evitar la burocracia. Ya el señor gobernador está homologando (...) eso va a venir a facilitar el trabajo. Va a venir a evitar cualquier tipo de especulaciones de alguna extorsión", declaró.

El coordinador estatal precisó que desde la semana pasada cualquier solicitud de opiniones técnicas y vistos buenos, estarán disponibles, a través de las redes sociales, con lo cual, no será necesario que los usuarios acudan personalmente a las oficinas. Opinó que la medida también pretende generar certeza a los empresarios de los diferentes giros productivos, es decir, desde los grandes corporativos hasta las pequeñas tiendas.