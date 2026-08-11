Vive SL vacas flacas por baja presupuestal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En un año, la situación de las participaciones federales en San Luis pasó de un superávit de mil 606.3 millones de pesos a un recorte de casi 800 millones de pesos entre junio de 2025 y el primer trimestre de 2026.

Recorte en participaciones federales para San Luis en 2026

Lo anterior quedó expuesto en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de ambos años, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el correspondiente al segundo trimestre de este año, la dependencia federal reporta una entrega de 15 mil 222.6 millones de pesos para San Luis por concepto de participaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este rubro del presupuesto federal es la parte que las entidades federativas pueden disponer discrecionalmente, sin que estén etiquetados para algún uso.

Con respecto a junio de 2025, cuando la partida para San Luis Potosí fue de 16 mil 016.2 millones de pesos, se presenta un déficit de 793.6 millones de pesos, que corresponde a una reducción de 4.9 por ciento.

Impacto y contexto del recorte en participaciones federales

En contraste, en junio de 2025, San Luis gozó de un apreciable incremento en las participaciones, pues pasó de 14 mil 409.7 millones de pesos registrados en junio de 2024 a los 16 mil 016.2 de junio de 2025.

Esto representó un alza de mil 606.5 millones de pesos lo que, el año pasado, equivalente a un aumento de 11.1 por ciento.

El declive de las participaciones federales para San Luis ha crecido de manera paulatina desde el segundo mes de este año.

Con respecto al resto de las entidades federativas, en junio pasado, San Luis Potosí sufrió la sexta peor caída en el indicador.

De acuerdo al reporte más reciente, la SHCP atribuye el recorte del gasto federalizado a una disminución de lo recaudado vía el Impuesto Sobre la Renta.