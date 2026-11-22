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Los partidos políticos deberán colocar a jóvenes, personas con discapacidad y de la diversidad sexogenérica en posiciones más altas de sus listas de representación proporcional para las elecciones de 2027, luego de que las medidas aplicadas en 2024 no consiguieron garantizar la representación de estos sectores en el Congreso de San Luis Potosí. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó nuevas disposiciones que establecen lugares obligatorios para estas candidaturas.

En el proceso electoral anterior, las fórmulas de estos grupos podían ubicarse preferentemente entre los primeros seis lugares de las listas de diputaciones, sin que los partidos estuvieran obligados a colocarlas en posiciones competitivas. Como resultado, las juventudes y las personas de la diversidad sexogenérica no obtuvieron representación legislativa mediante estas acciones afirmativas, mientras que las personas con discapacidad también fueron postuladas en lugares con pocas posibilidades de acceder a una curul.

Para 2027, las fórmulas juveniles deberán ocupar alguno de los primeros tres lugares de las listas de diputaciones y de los primeros dos en las de regidurías. En el caso de personas con discapacidad y de la diversidad sexogenérica, deberán ubicarse entre los primeros cinco lugares para diputaciones. En las planillas municipales, estas dos últimas poblaciones tendrán que ocupar los primeros cuatro espacios en San Luis Potosí, Matehuala, Soledad, Rioverde, Ciudad Valles, Tamazunchale y Villa de Pozos, y los primeros dos en los demás municipios.

Los lineamientos también establecen requisitos para acreditar las candidaturas. Las personas con discapacidad deberán presentar documentación para cumplir con la autoadscripción calificada, mientras que las personas de la diversidad sexogenérica utilizarán un formato de autoadscripción simple. Para las candidaturas juveniles se solicitarán la credencial para votar y el acta de nacimiento. Además, los partidos deberán mantener al menos 20 por ciento de candidaturas jóvenes en sus registros municipales.

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Los tres acuerdos fueron aprobados por unanimidad por el Consejo General del Ceepac el 20 de noviembre. Los partidos deberán ajustar sus listas a las nuevas disposiciones durante el registro de candidaturas del proceso electoral 2026-2027. Las posiciones establecidas no garantizan la asignación de diputaciones o regidurías, ya que esta dependerá de los resultados de la votación y de las reglas de representación proporcional.