Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp

Durante 2025, los pasivos del Interapas rebasaron los mil millones de pesos al presentar un incremento de 18.25 por ciento, de acuerdo a la cuenta pública del organismo correspondiente al ejercicio del año pasado.

Interapas incremento pasivos 2025

De acuerdo al estado de situación financiera presentado por el organismo, el total de sus pasivos ascendió a los mil 013.1 millones de pesos. En 2024, el rubro sumó 856.7 millones de pesos.

Es decir, hubo un incremento de 156.3 millones de pesos, equivalente a un alza de 18.25 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este total se divide en 835.8 millones de pesos correspondientes a pasivos de corto plazo y 177.2 millones de pesos en deuda de largo plazo.

Deuda con proveedores y autoridades

En el primer rubro, el concepto de cuentas por pagar a corto plazo es el más cuantioso, con 797.5 millones de pesos.

El 84 por ciento de esta suma, 676.2 millones de pesos, corresponde a proveedores por pagar a corto plazo.

Las notas a los estados financieros del Interapas indican que el organismo le debe 469.8 millones de pesos a la Comisión Estatal del Agua por cuotas pendientes de tratamiento de agua de la planta tratadora del tanque Tenorio y la tarifa de El Realito.

Con respecto a 2024, el año pasado se presentó un incremento de 134.9 millones de pesos en los pendientes a proveedores, lo que representa un alza del 20%.

A esto se suman 20.7 millones de pesos del rubro de pasivos diferidos a corto plazo, que se disparó de 16.2 millones de pesos a 37 millones en un año.

La otra parte de los pasivos, el de largo plazo no tuvo cambios, se mantuvo en 177.2 millones de pesos entre un año y otro.

El Interapas expone que esta suma corresponde a créditos fiscales que sostiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por derechos y otros rubros, que se arrastran desde 1998.