Galindo defiende controversia ante SCJN por freno de obras

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El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, rechazó los señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien calificó como una "tontería" acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el retraso en la autorización de obras municipales.

Sostuvo que la controversia constitucional fue promovida, luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) mantuviera bloqueado el programa de infraestructura de la capital durante varios meses.

Galindo afirmó que el recurso presentado ante la Corte no buscaba destrabar trámites administrativos de manera directa, sino impugnar disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Estado que, a su juicio, invaden la autonomía municipal establecida en el artículo 115 constitucional.

Según explicó, la SCJN consideró que existen elementos para analizar un posible exceso de facultades de la Contraloría y ordenó que se responda en un plazo de cinco días a las solicitudes de autorización pendientes.

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El presidente municipal reconoció que algunas obras fueron liberadas previamente por instrucciones del Ejecutivo estatal, como señaló el gobernador, pero aseguró que al día de hoy todavía existen 14 proyectos que permanecen sin resolución. "A lo mejor al señor gobernador no le informan completo, pero esa es la verdad y la puedo contrastar con datos y con el sistema", declaró.

El alcalde sostuvo que los retrasos tuvieron consecuencias directas para la ciudad, ya que varias obras no pudieron iniciar en los tiempos programados.

Como ejemplo mencionó la intervención en la salida a Guadalajara y el proyecto de El Saucito, que, dijo, tuvieron que ser sacrificados o reprogramados debido a la demora en las autorizaciones estatales.

Galindo advirtió que, aun cuando la Contraloría libere los expedientes en los próximos días, los tiempos administrativos complicarán la ejecución de los proyectos este año. Explicó que cada obra requiere alrededor de 45 días para completar el proceso de licitación, por lo que, de obtenerse las autorizaciones a inicios de octubre, los trabajos podrían comenzar hasta la segunda quincena de diciembre.

Ante ese escenario, señaló que el Ayuntamiento tuvo que reorganizar recursos y priorizar proyectos de menor escala para evitar la pérdida de fondos federales, que deben ejercerse dentro del año fiscal correspondiente. Aseguró que actualmente existen alrededor de 70 obras en proceso, aunque reconoció que la mayoría son de menor tamaño debido a los retrasos acumulados en la autorización de proyectos de mayor alcance.