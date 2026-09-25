Russell arrasa en Bakú; Checo saldrá 19º

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George Russell conquistó la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán con una vuelta de 1:42.526 en el circuito callejero de Bakú. El británico fue el único Mercedes que llegó a la fase final de la clasificación, después de que su compañero Kimi Antonelli chocara contra el muro en la Q1.

Russell superó por 0.837 segundos a Charles Leclerc, quien colocó su Ferrari en el segundo puesto. Oscar Piastri quedó tercero, apenas una milésima detrás del monegasco. Isack Hadjar y Lando Norris completaron los primeros cinco lugares; el piloto de McLaren bloqueó los neumáticos en su última vuelta y perdió la oportunidad de mejorar.

Lewis Hamilton terminó sexto, seguido por Pierre Gasly, Max Verstappen y Carlos Sainz. Franco Colapinto cerró el grupo de los diez primeros con Alpine.

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Para Sergio Pérez, la clasificación terminó en la primera ronda. El mexicano fue 20º con Cadillac, por detrás de su compañero Valtteri Bottas. Sin embargo, las penalizaciones anunciadas para Fernando Alonso y Lance Stroll por cambios de componentes en sus unidades de potencia colocarían a Pérez en el 19º lugar de la parrilla, por delante de Bottas y de los dos Aston Martin.

El otro golpe de la sesión lo sufrió Antonelli. El líder del campeonato tocó el muro en la primera curva y dañó la suspensión de su Mercedes. No pudo volver a la pista y quedó 16º, mientras Russell aprovechó el rendimiento del equipo para conseguir su quinta pole de la temporada.