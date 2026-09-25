logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Fotogalería

Fotogalería | Netanyahu llega a la ONU entre protestas y reclamos de arresto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Russell arrasa en Bakú; Checo saldrá 19º

El piloto de Mercedes aventajó por más de ocho décimas a Charles Leclerc

Por Pulso Online

Septiembre 25, 2026 11:37 a.m.
A
Russell arrasa en Bakú; Checo saldrá 19º
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      George Russell conquistó la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán con una vuelta de 1:42.526 en el circuito callejero de Bakú. El británico fue el único Mercedes que llegó a la fase final de la clasificación, después de que su compañero Kimi Antonelli chocara contra el muro en la Q1.

      Russell superó por 0.837 segundos a Charles Leclerc, quien colocó su Ferrari en el segundo puesto. Oscar Piastri quedó tercero, apenas una milésima detrás del monegasco. Isack Hadjar y Lando Norris completaron los primeros cinco lugares; el piloto de McLaren bloqueó los neumáticos en su última vuelta y perdió la oportunidad de mejorar.

      Lewis Hamilton terminó sexto, seguido por Pierre Gasly, Max Verstappen y Carlos Sainz. Franco Colapinto cerró el grupo de los diez primeros con Alpine.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para Sergio Pérez, la clasificación terminó en la primera ronda. El mexicano fue 20º con Cadillac, por detrás de su compañero Valtteri Bottas. Sin embargo, las penalizaciones anunciadas para Fernando Alonso y Lance Stroll por cambios de componentes en sus unidades de potencia colocarían a Pérez en el 19º lugar de la parrilla, por delante de Bottas y de los dos Aston Martin.

      El otro golpe de la sesión lo sufrió Antonelli. El líder del campeonato tocó el muro en la primera curva y dañó la suspensión de su Mercedes. No pudo volver a la pista y quedó 16º, mientras Russell aprovechó el rendimiento del equipo para conseguir su quinta pole de la temporada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Russell arrasa en Bakú; Checo saldrá 19º
      Russell arrasa en Bakú; Checo saldrá 19º

      Russell arrasa en Bakú; Checo saldrá 19º

      SLP

      Pulso Online

      El piloto de Mercedes aventajó por más de ocho décimas a Charles Leclerc

      Liga MX | Arranca la Jornada 10 del Apertura 2026
      Liga MX | Arranca la Jornada 10 del Apertura 2026

      Liga MX | Arranca la Jornada 10 del Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      Atlante, Monterrey, Tijuana y Atlas disputan encuentros decisivos para avanzar en la tabla general

      Liga MX, selecciones y Checo Pérez: qué ver este viernes y a qué hora
      Liga MX, selecciones y Checo Pérez: qué ver este viernes y a qué hora

      Liga MX, selecciones y Checo Pérez: qué ver este viernes y a qué hora

      SLP

      Pulso Online

      Atlante y Monterrey abren la noche de futbol mexicano

      Afina detalles Max Gutiérrez para The Chase
      Afina detalles Max Gutiérrez para The Chase

      Afina detalles Max Gutiérrez para The Chase

      SLP

      Romario Ventura

      El piloto de Canel´s completó sesión de entrenamiento en el Óvalo Aguascalientes