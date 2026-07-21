Paterfamilias ya compran los útiles escolares

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A poco más de un mes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, programado para el lunes 31 de agosto, las familias de San Luis Potosí ya comenzaron a preparar uno de los principales gastos del regreso a clases; la compra de útiles escolares. De acuerdo con un recorrido realizado en algunas papelerías del Centro Histórico de la capital y tiendas de autoservicio, surtir la lista básica podría representar un desembolso superior a los mil pesos, dependiendo de la calidad de los productos y el establecimiento elegido.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) precisó que la lista oficial contempla únicamente los materiales indispensables para el trabajo en el aula, aunque cada docente podrá solicitar artículos adicionales para actividades específicas, procurando que ello no represente una carga económica excesiva para madres, padres y tutores.

Entre los precios observados en comercios de la capital potosina destacan cuadernos desde 20 hasta más de 100 pesos por pieza; cajas de colores entre 100 y 200 pesos; juegos de geometría de 30 a 180 pesos; paquetes de hojas blancas de 30 a 100 pesos, además de lápices, bolígrafos, marcatextos, tijeras y lápices adhesivos con costos variables según la marca y el punto de venta.

Como referencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimó el año pasado que una lista de útiles tenía un costo mínimo de 203.87 pesos para primero y segundo de primaria y de 295.04 pesos para secundaria, mientras que los montos máximos alcanzaban entre 418.80 y 598.82 pesos. Sin embargo, esos cálculos consideraban únicamente una pieza por cada artículo, por lo que el gasto para este año podría ser mayor ante el incremento en los precios de diversos insumos.

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Para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP mantuvo listas diferenciadas por grado escolar. En primaria se solicitarán cuadernos, lápices, colores, hojas blancas y, en los grados superiores, marcatextos y juegos de geometría; mientras que en secundaria se requerirá un cuaderno por materia, además del material básico de escritura, colores, geometría y hojas blancas, por lo que especialistas recomiendan comparar precios y realizar compras anticipadas para disminuir el impacto en la economía familiar.