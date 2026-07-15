Patinadores "invadirán" las calles de San Luis P.

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Jóvenes patinadores que han hecho historia y concursos en México y el extranjero, invadirán San Luis Potosí para generar un evento turístico nacional que atraerá patinaje urbano de las principales ciudades del país e incluso de Estados Unidos, anunció Jessica García López, coordinadora de la Primera Invasión Roller en San Luis Potosí.

El grupo organizador, de San Luis Potosí, se llama Free Rollers, un colectivo que consiguió la sede, para organizar con base en ejemplos que ya han visto en diferentes entidades del país y en otras naciones como Colombia.

Como mínimo se espera que medio millar de patinadores invadan la ciudad a partir del 11 de septiembre próximo y hasta el día 14 del mismo mes.

Los grupos de patinaje urbano se concentrarán el 11 de septiembre en Plaza de Los Fundadores, para el desarrollo de diversas actividades tanto de exhibición como de concurso, rifas y la toma de las calles.

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El grupo se integró hace cuatro años y San Luis Potosí es la cuarta sede de la invasión roller, para que los integrantes del grupo que vendrán de toda la república, participen en recorridos por las calles de toda la ciudad.

La invasión incluye un recorrido turístico en la Zona Huasteca y actividades en la carrera de Villa de Zaragoza para el caso de demostración de habilidades extremas.

La organización incluye concursos de salto, como parte de una categoría extrema para valorar las habilidades de cada uno de los patinadores y sobre ellas, también establecer premios y reconocimientos a las destrezas.

Para el caso de San Luis Potosí, organizaron rutas temáticas. Una de ellas, la principal, es una noche mexicana para el 12 de septiembre.