Ciclovías, riesgosas, se quejan usuarios

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Colectivos como Pedaleando SLP y Vida Sobre Ruedas señalaron que la infraestructura ciclista en la capital potosina continúa siendo insuficiente, fragmentada y riesgosa, pese a que existen zonas de alta incidencia de siniestros plenamente identificadas. Advirtieron que promover el uso de la bicicleta sin garantizar condiciones de seguridad puede poner en mayor riesgo a quienes utilizan este medio de transporte.

Pedaleando SLP denuncia falta de políticas públicas y presupuesto

Víctor Hernández, de Pedaleando SLP, señaló que desde hace años exigen calles seguras y diseñadas para todas las personas, pero cuestionó que estas demandas no se traduzcan en políticas públicas, presupuesto y obras para peatones y ciclistas. Consideró que autoridades municipales, estatales y el Congreso deben pasar de acciones aisladas a asumir su responsabilidad en materia de seguridad vial.

Indicó que ya existen diagnósticos sobre los puntos de mayor riesgo; por ello, sostuvo que el problema no es identificar los sitios peligrosos, sino asignar presupuesto y responsables para intervenirlos.

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Problemas en ciclovías y diseño urbano en San Luis Potosí

Hernández reconoció que las ciclovías existentes no son suficientes porque están aisladas y no forman rutas continuas. Como ejemplo, mencionó avenida Universidad y el distribuidor Benito Juárez, donde ciclistas terminan utilizando las banquetas ante la falta de alternativas seguras, una situación que, dijo, refleja cómo el espacio público continúa privilegiando al automóvil.

Por su parte, Luis González de Lira, de Vida Sobre Ruedas, cuestionó además el diseño y mantenimiento de algunas ciclovías. Señaló problemas en Himno Nacional, como la falta de visibilidad en esquinas y deterioro, mientras que el tramo entre Mexquitic y El Saucito presenta riesgos en retornos y sectores donde la infraestructura desaparece o se vuelve demasiado estrecha.