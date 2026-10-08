Pedirá IFSE 6.18 mdp más para su presupuesto 2027
La propuesta será analizada por el Congreso del Estado
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) proyecta aumentar 30.89 por ciento el gasto en Servicios Generales para 2027, pese a que el crecimiento global de su presupuesto sería de 2.03 por ciento. El organismo solicita 311 millones 182 mil 698 pesos para el próximo ejercicio, 6.18 millones más que los 305 millones autorizados
para 2026.
La diferencia se refleja en la distribución del gasto: mientras Servicios Generales subiría de 11 millones 7 mil 663 pesos a 14 millones 407 mil 853 pesos, Servicios Personales —que concentra 94.28 por ciento del presupuesto— pasaría de 290 millones 750 mil 147 pesos a 293 millones 397 mil 86 pesos, un incremento de apenas 0.91 por ciento.
El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, argumentó que la propuesta considera un ajuste de 3.5 por ciento en sueldos y salarios, con la intención de aplicarlo al personal sindicalizado, de confianza y por honorarios. Sin embargo, el crecimiento proyectado para la nómina es menor a ese porcentaje debido, según expuso, a la eliminación de plazas consideradas innecesarias y a la decisión de no cubrir algunas vacantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El proyecto también contempla elevar el gasto en Materiales y Suministros, de 2 millones 998 mil 371 pesos en 2026 a 3 millones 377 mil 758 pesos para 2027. En contraste, el IFSE no plantea recursos para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
ni para Inversión Pública, capítulos que sí registraron asignaciones en algunos ejercicios anteriores.
La propuesta será analizada por el Congreso del Estado durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 2027. De autorizarse, los 311 millones 182 mil 698 pesos financiarían labores de fiscalización de las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, municipios, organismos descentralizados, organismos autónomos y demás entes auditables.
no te pierdas estas noticias
Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama
Martín Rodríguez
La presidenta local resaltó la importancia de fortalecerlo y prevenir la enfermedad
Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE
Rubén Pacheco
Los principales agresores corresponden a familiares directos como padres, madres y/o abuelos
Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo
Martín Rodríguez
La Arquidiócesis analiza la posibilidad de usar el templo San Juan de Dios como sede provisional.