Pedirán información sobre asesinatos en San Luis Potosí

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La discrepancia entre las cifras de homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y las reportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá aclararse. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, reconoció que desconoce por qué, ambas instituciones presentan registros distintos y anunció que solicitará información a ambos entes para conocer los criterios con los que contabilizan los asesinatos en San Luis Potosí.

Mientras el Inegi documentó 369 defunciones por homicidio durante 2025 en la entidad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con información proporcionada por la Fiscalía, reportó 185 víctimas, es decir, 184 casos menos. El instituto integra sus estadísticas con certificados y actas de defunción, registros del Ministerio Público, información de los servicios médicos forenses y de la Secretaría de Salud; en cambio, el SNSP concentra los datos enviados por las fiscalías estatales.

El legislador indicó que el Congreso aún no participa en las mesas de construcción de paz para conocer los informes y metodologías que presentan las autoridades de seguridad. "Voy a seguir insistiendo para poder tener nosotros participación en las mesas de construcción de paz, porque ahí es donde podremos saber los criterios,

los informes que nos da la propia Fiscalía y Secretaría de Seguridad, pero es importante también el conocer por qué hay esa discrepancia", comentó.

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Sobre el desempeño de la Fiscalía General del Estado, Badillo Moreno consideró que la institución enfrenta pendientes en la integración y judicialización de carpetas de investigación, además de rezagos en la atención a la ciudadanía. A su juicio, reducir el "tortuguismo" en estos procesos contribuiría a disminuir la impunidad.

"Yo creo que están avanzando a marchas forzadas, tienen un gran reto. La Fiscalía tiene que buscar otros mecanismos para solucionar el tema de las carpetas de investigación, judicializarlas y dar atención a los ciudadanos".