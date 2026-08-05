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Pedirán regular los estacionamientos y valet parking

Por Rolando Morales

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Pedirán regular los estacionamientos y valet parking
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      La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, María Eugenia Castro Anguiano, impulsa una iniciativa para regular los estacionamientos y servicios de valet parking en la capital, que incluye la obligación de otorgar al menos, dos horas gratuitas a los clientes de centros comerciales, restaurantes y otros establecimientos antes de aplicar cualquier cobro.

      La propuesta, presentada hace tres semanas, busca establecer reglas para un servicio que actualmente carece de una regulación específica en el municipio. Castro Anguiano sostuvo que la medida pretende beneficiar tanto a los usuarios como a los comerciantes, al considerar que las tarifas de algunos estacionamientos terminan desalentando las compras.

      "Vienes a gastar tu dinero y todavía te cobran el estacionamiento", expresó la regidora al explicar la lógica de la iniciativa. Aseguró que el esquema permitiría a los negocios ofrecer un periodo de gratuidad y, posteriormente, cobrar por el servicio a partir de una tercera hora de estancia.

      Además del tema de las tarifas, el proyecto contempla que quienes operen estacionamientos cuenten con seguros para responder por daños a vehículos o a terceros. La edil señaló que esta obligación ya está contemplada en la legislación estatal, aunque reconoció que sigue siendo una de las principales preocupaciones de usuarios y comerciantes.

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      Cuestionada sobre la posibilidad de eliminar o modificar el esquema de parquímetros en el Centro Histórico, Castro Anguiano consideró que su función no es recaudar recursos, sino mantener la rotación de espacios. Permitir que los autos permanezcan por horas en la vía pública reduciría los espacios.

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